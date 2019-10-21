Порошенко: Історія з Рамзаном Кадировим довела, що «Квартал» вміє вибачатися, коли захоче

Колишній президент Петро Порошенко прокоментував скандальний номер «Кварталу 95» за участю хору імені Верьовки, в якому висміяли підпал будинку екс-глави НБУ Валерії Гонтарєвої.

«Історія з Рамзаном Кадировим довела, що «Квартал» вміє вибачатися, коли захоче. У ділків, які хотіли догодити власнику телеканалу, якому зобов’язані всім, окрім хіба що свого народження, своїх ідеологічних цінностей немає. А над чужими вони знущаються вже не один рік», — пише Порошенко в Facebook.

Він вважає, що студія «Квартал 95» і телеканал «1+1» повинні вибачитися за свій номер перед народним хором, шанувальниками його творчості і Гонтарєвої.

«Оцінку діям нинішнього керівництва хору дадуть глядачі. Можливо, кадрові висновки зробить Мінкульт. Але хор — це набагато більше, ніж його менеджмент. Ніж та група, яка співала в шоу. Хору Верьовки вже 77-й рік. За цей час він став одним з художніх символів України», — додав Порошенко.