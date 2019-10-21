В українських вчителів з’являться супервізори

Міністерство освіти та науки розробило нововведення для “Нової української школи”. Учителі отримуватимуть професійну підтримку від супервізорів.

Метою таких змін є підвищення кваліфікації вчителів, йдеться в документі Міносвіти від 18 жовтня 2019 року.

За словами міністерки освіти Ганни Новосад, супервізори допомагатимуть вчителям долати професійні труднощі, протидіяти стресу, запобігати професійному вигоранню та зміцнювати позитивну самооцінку. Супервізори не будуть здійснювати перевірку роботи вчителя чи контролювати його.

Супервізія – це не перевірка чи контроль. Супервізор – це наставник і консультант, який допоможе, підтримає, навчить новому та поділиться досвідом,

– розповіла Ганна Новосад.

Здійснювати супервізію будуть підготовлені спеціалісти. Їх готуватимуть 311 тренерів, які пройдуть навчання вже цього року.

Хто може стати супервізором?

колишні вчителі;

працівники закладів післядипломної педагогічної освіти;

методисти;

експерти;

директори шкіл.

Ключові функції супервізора:

консультативна;

наставницька;

функція модератора.

Що таке супервізія?Супервізія – це розв’язання професійних проблем, які виникають у роботі з людьми, через обговорення цієї проблеми з обізнаним колегою чи наставником.