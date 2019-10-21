ЗМІ: У Лівії загинув російський журналіст, який став найманцем ПВК «Вагнера»

У Лівії під час бойових дій загинув російський журналіст Євген (Жаксыбай) Илюбаев, який став найманцем Приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера». Про це пише Znak.com з посиланням на джерела.

Один зі співрозмовників видання розповів, що останні кілька років Илюбаев часто виїжджав в зони збройних конфліктів, у тому числі був в Сирії. Приблизно рік тому він навіть отримав медаль «За відвагу», яку найманцям вручав президент РФ Володимир Путін.

«Коли пішли повідомлення, що наші загинули в Лівії, чомусь відразу з’явилися погані думки. Стали з’ясовувати, чи немає його серед загиблих. Так і сталося. Десь два тижні тому подзвонили родичам, сказали приїжджати на впізнання», — розповів один із знайомих журналіста.

Невідомо за яких обставин загинув 55-річний Илюбаев, але на початку жовтня стало відомо про загибель в Лівії декількох десятків російських найманців, які воювали на боці бунтівного генерала Халіфи Хафтара. За однією з версій, найманець загинув під час авіаудару.

Офіційно загибель Илюбаева не підтверджують. Його поховали минулого тижня у рідному Новоорске Оренбурзькій області РФ.

Нагадаємо, що ПВК «Вагнера» контролює російський бізнесмен Євген Пригожин, який відомий як «кухар Путіна». За даними іноземних ЗМІ, вказівку взяти участь у створенні ПВК Пригожин отримав від вищого військового керівництва РФ.

Згідно з різними даними, з 2014 року через ПВК «Вагнера» могли пройти від 7 до 10 тис. найманців.