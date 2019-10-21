У Чехії викрили агентурну мережу ФСБ РФ

У Чехії викрили агентурну мережу, яка була створена російської ФСБ. Про це повідомив глава Служби безпеки та інформації Чехії Міхал Куделка, передає видання iRozhlas.

За його словами, мережа фінансувалася з Росії за посередництва російського посольства і мала на меті атакувати цілі в Чехії. Її дії були спрямовані проти міжнародних партнерів Чехії на території країни.

Завдяки роботі Національного штабу по боротьбі з організованою злочинністю агентурну мережу вдалося зруйнувати. Її вдалося викрити ще в минулому році. Куделка зазначив, що знищена мережа була лише частиною великого ланцюга, яку Росія готувала для використання в інших країнах Європи.

Операція чеської контррозвідки стосувалася групи російських громадян і декількох інших росіян, які отримали чеське громадянство. Група повинна була діяти під прикриттям двох приватних компаній в Празі, які повинні були продавати комп’ютерну техніку та програмне забезпечення звичайним клієнтам, але при цьому здійснювали хакерські атаки.