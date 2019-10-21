Екс-голова ДАБІ Кудрявцев пропонує звільнити сформовану ним команду через корумпованість

Олексій Кудрявцев, відсторонений від виконання обов’язків голови Державної архітектурно-будівельної інспекції у грудні 2018-го, радить новому Міністру розвитку громад Альоні Бабак “розігнати” ДАБІ, як одне із найкорумпованіших держвідомств.

Він вважає, що сформовану ним команду, в тому числі поточного очільника – О. Строкача необхідно повністю перезавантажити.

Нагадаємо, за декілька місяців до звільнення Кудрявцева – офіційно за фальсифікацію диплома, Юрій Луценко, заявивши, що рівень корупції ДАБІ зріс порівняно із 2014-ним роком вчетверо, а Генеральною прокуратурою були вручені підозри одразу 4 очільникам обласних відділень ДАБІ.

У тієї ж годину, команда та механізм роботи ДАБІ були сформовані у 2016-2019 р самим Кудрявцевим, оскільки “старі кадри” підпали під люстрацію. До прикладу, саме колишній помічник екс-голови ДАБІ – О. Строкач та його дружина очолювали в 2016-2019 р. Департаменти центрального управління по ліцензуванню та нагляду – основних “точок” будівельної корупції, за словами забудовників.

Наразі ж, того ж колишнього помічника Кудрявцева – О. Строкача призначено тимчасово в. о. голови ДАБІ.

Сам же О. Кудрявцев за даними TG-каналу Insider – намагається увійти до нового уряду першим заступником міністра розвитку громад, щоб посилити свій вплив у будівельній галузі.

“Клану Зубку вдалося умовити новопризначеного міністра Олену Бабак – призначити головою будівельного відомства маловідомого і ще не токсичного помічника Кудрявцева. По-перше, вони запропонували частку в схемі, по-друге – налагодження нової вертикалі зайняла б Бабак роки, тоді як для Кудрявцева карта будівництв і хабарів України, як відрита книга. “– йдеться у публікації Інсайдера