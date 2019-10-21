Фурса: Стати банановою республікою, де правлять бал пірати, Україні не дає лише один фактор

Глава НБУ Яків Смолій отримав приз як кращий банкір Центральної та Східної Європи. Це результат реформи банківського сектора і створення в країні робочого інституту. Це результат роботи в тому числі Гонтарєвої.

Суд Лондона в шоці від схем у «Приватбанку» до націоналізації і прямо говорять про наявність епічних прикладів виведення грошей. Платники податків України оплатили їх зі своєї кишені на 5,5 млрд доларів. Це результат роботи Коломойського.

Дивно, правда, що авторитетні міжнародні інституції кричать «Браво!» Нацбанку і роботі Гонтарєвої, а в Україні «Браво!» кричить Коломойський незалежним українським судам і абсолютно незалежним і сміливим гумористам. Але судячи з усього, скоро ми не здивуємося, навіть якщо баскетбольний клуб «Дніпро» з самим головним уболівальником в країні виграє чемпіонат України з баскетболу, волейболу та водного поло. І теж ніхто не здивується. І ніхто навіть не опустить очі. Нікому не буде соромно.

В Україні поки ще не «Все, як сказав Коломойський», а лише «Майже все, як сказав Коломойський» тільки тому, що його обмежує апетити МВФ. Не президент. Не парламент. Тільки фактор МВФ. І забери ми МВФ з рівняння, то нічого б не стримувало апетити цих людей.

Деякі люди говорили, що соромно, коли у вас зовнішнє управління. Ні, це не соромно. Соромно, коли зовнішній фактор – єдиний, який не дозволяє Україні скотиться в бананову республіку, де правлять бал пірати. Соромно, коли зовнішній фактор – це єдина надія на справедливість. Соромно за себе. Соромно за країну. Соромно за людей. Які сміються наш жартами людини, яка їх грабує. Який улюлюкають над горем людини, який наважився чинити опір.

Десь щось явно пішло не так…

Сергій ФУРСА