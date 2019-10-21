Екс-соратник Ляшко заявив, що прем’єр Гончарук примушував підлеглого до інтиму

Колишній нардеп Ігор Мосійчук стверджує, що прем’єр-міністр Олексій Гончарук примушував підлеглого до інтиму.

Про це Мосійчук написав у своєму телеграм-каналі.

«Тут, так би мовити, інтимна справа… Один мій знайомий влаштував свого молодшого сина, який нещодавно закінчив вуз, на роботу в апарат прем’єр-міністра Олексія Гончарука… Десь на третій день приходить хлопець додому і каже батькові:

— Я на роботу більше не піду;

— Чому?

— Не піду, ні за які гроші, ні в якому разі!

— І чому? Що сталося?

— Я не піду, і не питай! (Трохи не заплакав)

— І що ж, зрештою, сталося? Кажи негайно, я твій батько і я тебе на таку престижну і перспективне роботу влаштував;

— Тату, не треба мені ні такий престиж, ні тим більше перспективи;

— Та що там сталося? Кажи?

— Він до мене чіплявся…

— Хто він?

— Хто-хто. Прем’єр…

— І як приставав?

— Як-як. Прямо чіплявся, домагався інтимних стосунків зі мною…

ЗАВІСУ!» — написав Мосійчук.

За його словами, такі дії Гончарука підпадають під статтю Кримінального кодексу.

«Відразу скажу — мені байдуже, яка сексуальна орієнтація у прем’єра. Нею нехай займаються ті, хто запрошує його на свої заходи та концерти. Мене цікавить, щоб прем’єр працював в інтересах України, і не порушував чинне законодавство. І ось тут проблема. Дії прем’єр-міністра з домаганням до підлеглого порушують норми міжнародного права і підпадають під дію Кримінального кодексу України… Зараз переконую хлопця і батьків дати публічні свідчення», — повідомив Мосійчук.