Екс-соратник Ляшко заявив, що прем’єр Гончарук примушував підлеглого до інтиму

Колишній нардеп Ігор Мосійчук стверджує, що прем’єр-міністр Олексій Гончарук примушував підлеглого до інтиму.
Про це Мосійчук написав у своєму телеграм-каналі.
«Тут, так би мовити, інтимна справа… Один мій знайомий влаштував свого молодшого сина, який нещодавно закінчив вуз, на роботу в апарат прем’єр-міністра Олексія Гончарука… Десь на третій день приходить хлопець додому і каже батькові:
— Я на роботу більше не піду;
— Чому?
— Не піду, ні за які гроші, ні в якому разі!
— І чому? Що сталося?
— Я не піду, і не питай! (Трохи не заплакав)
— І що ж, зрештою, сталося? Кажи негайно, я твій батько і я тебе на таку престижну і перспективне роботу влаштував;
— Тату, не треба мені ні такий престиж, ні тим більше перспективи;
— Та що там сталося? Кажи?
— Він до мене чіплявся…
— Хто він?
— Хто-хто. Прем’єр…
— І як приставав?
— Як-як. Прямо чіплявся, домагався інтимних стосунків зі мною…
ЗАВІСУ!» — написав Мосійчук.
За його словами, такі дії Гончарука підпадають під статтю Кримінального кодексу.
«Відразу скажу — мені байдуже, яка сексуальна орієнтація у прем’єра. Нею нехай займаються ті, хто запрошує його на свої заходи та концерти. Мене цікавить, щоб прем’єр працював в інтересах України, і не порушував чинне законодавство. І ось тут проблема. Дії прем’єр-міністра з домаганням до підлеглого порушують норми міжнародного права і підпадають під дію Кримінального кодексу України… Зараз переконую хлопця і батьків дати публічні свідчення», — повідомив Мосійчук.