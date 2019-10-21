У Києві таксист збив 17-річну дівчину на тротуарі і намагався втекти

У Києві біля станції метро «Славутич» водій Hyundai на великій швидкості вилетів на тротуар і збив неповнолітню дівчину, після чого спробував зникнути.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Вранці чоловік на блакитному Hyundai перевищив швидкість і виїхав на тротуар, де збив 17-річну дівчину. Після цього автомобіль зник з місця ДТП. Патрульні екіпажі отримали орієнтування для затримання водія.

Схожий Hyundai поліцейські помітили вже в центрі. Його зупинили в одному з дворів на вулиці Олеся Гончара, а водія доставлено до Дарницького управління поліції.

Обставини події з’ясовують слідчі. Зазначається, що до затримання таксист встиг поміняти пошкоджені в результаті ДТП деталі автомобіля.