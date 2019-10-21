Суд відкрив провадження за позовом Кличка проти Богдана

Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження у справі за позовом мера Києва Віталія Кличка до глави Офісу президента Андрея Богдана.

Про це повідомляє прес-служба суду. Кличко просити суд визнати протиправними дії Богдана щодо звернення до уряду з листом про внесення подання президенту на звільнення Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації.

«Суд розглядатиме даний позов за правилами спрощеного позовної провадження без повідомлення (виклику) сторін», — йдеться у повідомленні. Раніше суд відкрив провадження у справі за позовом Кличка до прем’єр-міністра Олексія Гончарука — також з приводу подання на звільнення з посади глави КМДА.

Президент поки не погодив звільнення Кличка.