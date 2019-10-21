У Дніпрі чоловік напав з ножем на чоловіка колишньої дружини

У понеділок, 21 жовтня, у Дніпрі в малосімейці на вулиці Софії Ковалевської конфлікт між двома чоловіками закінчився різаниною.

За підсумком одного з них у важкому стані забрала бригада швидкої допомоги, іншого правоохоронці доставили до райвідділу, — повідомляє місцеве видання.

Зі слів місцевих жителів, чоловік прийшов додому до своєї колишньої дружини, з якою у них є спільна дитина. Зайшовши в квартиру, побачив іншого — ймовірно, нинішнього співмешканця жінки. Між ними зав’язався конфлікт, який практично відразу переріс у бійку.

Закінчилося все тим, що колишній чоловік жінки дістав ніж і кілька разів ударив опонента. За непідтвердженою інформацією, чоловік завдав йому близько 7 ножових поранень.

Медики оцінили стан потерпілого як важкий — його госпіталізували в 16-ю міську лікарню. Нападника затримали. Зараз з чоловіком працюють слідчі. Вхід в під’їзд будинку № 76 огородили стрічкою — там працюють слідчі.