Мати з ножем атакувала трьох своїх маленьких дітей

У Запоріжжі жінка нанесла ножові поранення трьом своїм маленьким дітям, а потім спробувала покінчити з собою.

Про це йдеться в повідомленні місцевої поліції.

Пригода сталася ввечері 20 жовтня в будинку по вул. Ігоря Сікорського.

«Жінка, 1989 року народження, перебуваючи вдома, кухонним ножем нанесла ножові поранення своїм дітям 2010, 2012 і 2016 народження. Після цього вона намагалася накласти на себе руки, перерізавши передпліччя», — наголошується в повідомленні.

Діти доставлені в лікарню.

Жінка після надання допомоги госпіталізована в спеціалізований медичний заклад.