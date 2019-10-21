Намагався зґвалтувати: спливли подробиці про напади педофіла в школах Києва

Чоловік, якого затримали за підозрою в нападах з метою вчинення розпусних дій на дітей в школах Києва, у всьому зізнався та дав свідчення слідству.

Про це повідомила прес-служба поліції Києва

Правоохоронці підтвердили, що підозрюваний намагався зробити розпусні дії по відношенню до першокласнику в туалеті школи №123, але той утік.

Далі, за даними слідства, чоловік перейшов дорогу і зайшов в інший навчальний заклад, де у нього повторно виник умисел на протиправні дії з дитиною. У новій школі зловмисник діяв за тим же сценарієм — відразу пішов в туалет.

Відзначається, що побачивши дитину, підозрюваний спробував її зґвалтувати, проте школяреві вдалося вирватися.

«Був зібраний ряд доказів, опрацьовано місце події, камери відеоспостереження, встановлено коло свідків. Підозрюваного затримали і доставили у відділення поліції», – розповіли правоохоронці.

Розкрито була також особу зловмисника.

«Це 28-річний хлопець, не одружений. Живе з матір’ю у Подільському районі. Раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Співпрацює зі слідством, у всьому зізнався і дає свідчення. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 КК і ч. 4 ст. 152», – додали в прес-службі.