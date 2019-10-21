«Це буде смішно!» Коломойський висловився про суїцид Гонтарєвої через «Кварталу 95»

Бізнесмен Ігор Коломойський позитивно оцінив номер «Кварталу 95», в якому висміяли підпал будинку екс-глави Нацбанку Валерії Гонтарєвої.

У коментарі «Теперішнього часу» Коломойський зазначив, що «кварталівці» жартують над різними політиками і на їхні номери не варто ображатися або сприймати вороже.

«Коли у людей є почуття гумору, вони спокійно все сприймають, не звертають уваги і не вважають, що це цькування. Це наше життя!» — сказав бізнесмен.

Він заявив, що зовсім не співчуває Гонтарєвої, розкритикувавши результат її перебування на посаді голови Національного банку України.

«Я співчуваю десяткам, а, може, і сотням тисяч людей, вкладникам різних банків, яких вона пограбувала. І які втратили свої гроші з-за курсу гривні, за знищеною банківської системи, які стали жебраками», — сказав Коломойський.

«Щось я не чув, щоб хтось після такої цькування застрелився або повісився. Якщо Гонтарєва буде першою – це буде смішно. А якщо вона божевільна, її треба в лікарню визначити, щоб вона собі трохи підлікувала нерви і мозок», — заявив він



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