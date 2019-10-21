У Сєвєродонецьку опалювальний сезон відклали на тиждень, а в Луганську вже палять

У Сєвєродонецьку Луганської області виконавчий комітет міськради прийняв рішення почати опалювальний сезон з 28 жовтня 2019, але з урахуванням середньодобового температурного режиму.

Про це повідомляє прес-служба Сєвєродонецької міської ради.

«Погодні умови дозволяють відкласти початок опалювального сезону 2019-2020 рр. до тих пір, поки середньодобова температура зовнішнього повітря не знизиться до нормативних 8°С протягом трьох діб. Тому, члени виконкому погодилися із запропонованими змінами і скасували своє рішення про початку цього опалювального сезону з 21 жовтня», – йдеться в повідомленні.

У той же час стало відомо, що в окупованому Луганську опалювальний сезон вже частково розпочався. Як повідомляють сепаратистські сайти, понад 200 багатоквартирних житлових будинків Луганська, вже отримують теплоносій. Про це повідомили в прес-службі луганської «адміністрації».

«Теплоносій подається в 208 багатоквартирних будинків з 1382, що перебувають на балансі підприємства. В основному це центр міста, частково – Артемовський та Жовтневий райони», – зазначили комунальники Луганська.