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Пумам загрожує вимирання через спорідненого схрещування

21.10.2019

Предки сучасних пум (Puma concolor) колонізували Північну Америку близько шести мільйонів років тому. Приблизно 3,2 мільйона років тому стався поділ на нині вимерлих кішок Miracinonyx, схожих на сучасних гепардів, і пум. На якому континенті це сталося, поки незрозуміло. Можливо, пуми з’явилися в Південній Америці. На користь цього припущення свідчать скам’янілості, знайдені в Аргентині, і датовані періодом 0,8-1,2 мільйона років тому. Інші дані говорять про те, що пуми з’явилися в Північній Америці, але в плейстоцені вимерли. А пізніше їх ареал заселили тварини з Південної Америки.

Сучасні пуми жили практично на всій території Північної і Південної Америки. Але полювання на них в XIX-XX століттях ареал цих тварин в Північній Америці скоротився і тепер вони зустрічаються тільки на південному краю півострова Флорида і в західній частині континенту. Введення квот на полювання в середині XX століття дозволило деяким популяціям пум відновитися, але інші залишилися і невеликими ізольованими. Ареал багатьох популяцій скорочується із-за будівництва шосе, розширення сільськогосподарських угідь і житлових районів. У деяких ізольованих і малочисельних популяціях все частіше спостерігається інбридинг (близькоспоріднене схрещування). Так, в популяції пум із заповідника Біг Сайпресс у Флориді зустрічалися фенотипічні дефекти і зменшення народжуваності, які пов’язують з інбрідінгом. Тому в 1995 році в заповіднику випустили вісім самок пум з Техасу. Через 13 років кількість фенотипічних дефектів в популяції значно зменшилася, а її чисельність зросла втричі.

Американські дослідники на чолі з Бет Шапіро з Каліфорнійського університету в Санта-Крузі перевірили, як йдуть справи з інбрідінгом в інших північноамериканських популяціях. Заодно вчені хотіли перевірити гіпотезу про походження пум. Вони зібрали повний геном пуми з популяції, що мешкає в горах поруч з Санта-Крузом і ще раз прослідковували геноми ще дев’яти особин з різних популяцій в Північній і Південній Америці. В тому числі це були пуми з двох флоридських популяцій — у Біг Сайпрессе і заповіднику Эверглейд, з гір в Санта-Моніці (Каліфорнія), з Єллоустонському парку та з Бразилії.

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Загальний предок по материнській лінії у всіх десяти пум жив близько 300 тисяч років тому. Ймовірно, північно – та південноамериканські популяції розійшлися 100-300 тисяч років тому. Північноамериканські популяції розділилися набагато пізніше. Їх останній загальний предок по материнській лінії жив 11-31 тисячу років тому. Популяції на обох континентах досягли максимального ефективного розміру близько 130 тисяч років тому, під час теплої межледниковой епохи. Потім чисельність пум стала зменшуватися і близько 20-25 тисяч років тому досягла сучасних значень.

На думку авторів статті, гіпотеза про вимирання пум в Північній Америці і вторинному заселенні з Південної малоймовірна. Швидше, пуми з’явилися в Південній Америці, а 100-300 тисяч років тому переселилися в Північну. Але щоб підтвердити це припущення, не вистачає скам’янілостей пум з різних частин обох Америк.

Як і припускали дослідники, тварини з невеликих ізольованих популяцій — у горах поблизу Санта-Моніки і Санта-Круза, в заповіднику Біг Сайпресс — схрещуються з близькими родичами. У них в геномі знайшли сліди інбридингу, який відбувався як менше трьох поколінь, і більше восьми поколінь тому. Пуми з великої популяції в Йеллоустоуні були практично винищені в XX столітті, і серед решти тварин відбувався інбридинг. Але після заборони на полювання, чисельність і генетичне різноманіття тварин зросли. У пуми із заповідника Эверглейд предки походять з різних популяцій — місцевої та центральноамериканської (пум з Центральної Америки випустили Эверглейде в кінці минулого століття). Проте серед її найближчих родичів стався інбридинг.

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Ситуація у деяких популяціях досить серйозна. Зокрема, автори прогнозують, що пуми в горах Санта-Моніки можуть зникнути в найближчі 50 років, якщо не створити сприятливих умов для їх змішування з іншими популяціями. На думку вчених ізольованість північноамериканських популяцій пум можна зменшити, якщо створювати мости або підземні переходи через автомагістралі, які зараз є основною перешкодою для пересування тварин. Також важливо планувати створення нових сільськогосподарських угідь, враховуючи поточні ареали пум.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», у США дика пума проникла в будинок, щоб подрімати.

За матеріалами Nplus1

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