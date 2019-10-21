Подорожчання хліба в Україні: стало відомо, чому ростуть ціни

З літа 2017 року ціни на хліб соціально значущих сортів в Україні щорічно зростають на 20-22% незалежно від рівня інфляції.

Подорожчання хліба почалося після скасування державного регулювання цін на продукти харчування, пояснив в ефірі ObozTV виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

«Після того, як зняли державне регулювання на соціально значущі продукти харчування, вартість хліба щороку зростає на 20-22%. Тобто пекарі кожен місяць додають до ціни хліба 1,5-2%», – повідомив Пендзин.

За його словами, вартість електроенергії та інші виробничі витрати – далеко не головна причина подорожчання. Пендзин нагадав, що при державному регулюванні соціально значущі сорти хліба завжди виявлялися негативно рентабельними – до мінус 15%.

«Пекарі, звичайно, не вмирали. Вони все покривали за рахунок печива, тортів, тістечок – того, що ніколи не регулювалося. У них була непогана прибуток, але саме соціально значущі сорти хліба завжди були з негативною рентабельністю. Коли зняли державне регулювання – вони почали це потихеньку підтягувати», – розповів економіст.

Пендзин зазначив, що ціни на хліб піднімають планомірно і постійно.

«Була інфляція 13,7%, продуктова корзина 18%, хліб – 22%… В минулому році: інфляція 9,8%, продовольча кошик 14-15%, хліб – 22%», – навів він статистику.

Експерт уточнив, що зараз в середньому по Україні пшеничний вищого ґатунку коштує близько 19,5 грн, житнього – близько 20,5 грн.

При цьому в Україні очікується рекордний урожай зернових – планується зібрати 72 млн тонн, з них близько 50 млн тонн піде на експорт. Однак на вартості хліба це ніяк не позначиться.