Країну накрила отруйний смог: коли він зникне і чого побоюватися українцям

Україну накрив смог. У ці вихідні, і в понеділок наша країна опинилася в центрі «хмари» з чадним газом. Ймовірні причини цього – промислові викиди, а також горіння торфовищ і звичка українців восени масово спалювати листя.

Україну накрило брудну хмару

Судячи по карті windy.com у ці дні Україну накрила хвиля чадного газу. Рівень викидів над нашою країною був такий же, як у Китаї і частини Індії.

Розсмоктуватися «брудну хмару» початок тільки ближче до обіду понеділка, 21 жовтня. Вітер зносив хвилю в бік Росії, Білорусі, Польщі.

Голова відділення з питань промислового забруднення Центру екологічних ініціатив «Екодія» Олена Міскун вважає, що основними джерелами такого забруднення повітря можуть бути горіння торфовищ та масове спалювання листя.

«Основне виробництво, яке пов’язане з сильними шкідливими викидами, знаходиться на сході. Це Запоріжжя, Маріуполь, Кривий Ріг, Дніпро. Але на карті видно, що така ж концентрація СО спостерігається і на заході країни, у тій же Львівській області, де такого виробництва немає. Я можу це пов’язати з двома факторами – це горіння торфовищ та масове спалювання листя», – говорить OBOZREVATEL Олена.

Концентрація СО над Україною пікова

windy.com/uk

windy.com/uk

У Всеукраїнській екологічній лізі нам сказали, що показники забруднення атмосфери в Києві сьогодні визначаються як «шкідливі для уразливих груп». У цих людей можуть загостритися респіраторні захворювання.

«В першу чергу висока концентрація СО, яку зареєстрували в Україні, пов’язана зі спалюванням сухої трави та опалого листя. При горінні в повітря виділяються пестициди, радіонукліди, пил, окис азоту, чадний газ, важкі метали, накопичені рослинами.

Крім того разом з рослинами завжди спалюють пластик, гуму, поліетилен, який при горінні виділяє канцерогени. А також таке небезпечне речовина, як бензоперен», – повідомляють в організації.

У Кривому Розі джгут не тільки листя

Перший Криворізький

Також в екологічній лізі зазначають, що свій внесок в ситуацію і вносять викиди промисловості, автотранспорту і горіння торфовищ. Також шкодить екології та робота опалювальних підприємств, котелень. З-за їх відходів в атмосферу потрапляють частини не згорілого палива, оксид азоту, сірка, сажа, канцерогенні речовини.

Атмосфері шкодять і опалювальні підприємства

Кременчуг. Тудей

Спалюють листя

За словами синоптика Наталки Діденко, такої сильної концентрації шкідливих речовин посприяла і погода. «Вже довгий час над Україною панує антициклонний характер погоди, коли опади малоймовірні, вітер слабкий або взагалі штиль. Якщо брати до уваги сезон масового опадання листя, підготовку городів і полів до зимового періоду, величезні масштаби палів та бездіяльність відповідних структур хоча б у попередженні таких ситуацій, то картина виглядає сумно», – пише Наталка Діденко.

Українці повідомляють, що в селах жителі масово спалюють листя, підкидаючи туди пластик і сміття.

«У нас в Полтавській області дихати нічим. Сусідам хоч кажи, хоч не кажи, і по барабану. Та й фермери теж вночі спалюють усе на своїх полях. Один сусід так перестарався, що трохи хату не спалив, добре, що вчасно помітили, загасили. І ви думаєте, він перестав палити листя? Ні, через пару днів прийшов в себе і знову за своє. Правда, запалив багаття ближче до сусіда, там його мало не побили», – розповідає Віктор.

Сільські жителі масово спалюють листя та сміття з городів

Палять листя і під Києвом. «По Обухівській трасі проїхати неможливо, нічого не видно з-за цих господарів. Житомирська траса до вечора місцями затягнутий димом багать так, що автомобілі знижують швидкість. Моя кума розповідала, що у них під Житомиром ще в минулому році один житель палив траву і листя, кидав туди навіть пластик, все, що знаходив на своєму полі. І щось добре бахнуло. Він навіть до лікарні потрапив, постраждав. В цьому році він знову все палить», – обурюється Євгенія Симоненко з Київської області.

Так виглядають дачі на Осокорках у Києві

Facebook Євген Резніков

Нагадаємо, в Україні передбачений штраф за спалювання листя та рослинних залишків від 340 до 1360 грн для приватних осіб, для підприємців-від 850 до 1700 грн. Але нікого це не зупиняє.

Терпіти доведеться до кінця тижня

У відділі прогнозів по забрудненню навколишнього середовища Українського Гідрометцентру кажуть, що подібна ситуація з погодою триватиме до п’ятниці. На думку фахівців, свою роль в такій ситуації зіграла так звана інверсія.

«Це коли з висотою температура повітря не знижується, а навпаки підвищується. І вона у нас зараз досить потужна. Наприклад, вночі на понеділок температура повітря біля землі була +9, а на висоті 800 метрів +16 градусів. І верхній шар всі притискає до землі. До того ж туман, який тримається не годину-дві, а набагато довше, слабкий вітер. Вони не дозволяють розганяти все те, що утримується у землі», — пояснили в Гідрометцентрі.

Такі станції вимірюють забруднення повітря в столиці

Чому наша ситуація з концентрацією СО (чадного газу) так схожа на Китай – у відомстві пояснюють так: «Звичайно, в Китаї більше промисловості, там більше автомобілів, і більше шкідливих викидів. Але там величезна територія, зайнята великим антициклоном. Для нього характерно те, що він має не висхідні потоки, а низхідні. І все, що крутиться в цьому антициклоні, притискається до землі. Тому ситуація схожа», – зазначають у Гідрометцентрі.

Ситуація над Китаєм така ж, як і над Україною

За словами синоптиків, така ситуація у нас збережеться як мінімум до п’ятниці. Оскільки до нас спочатку дотягнувся антициклон із Західної Європи, а зараз на зміну йому прийде сибірський антициклон. Точніше він також дотягнеться до нас полем підвищеного тиску. І знову в більш високих областях температура повітря буде вищою, і всі шкідливі речовини, всі викиди виявляться притиснутими до землі. Так що ситуація не покращиться.