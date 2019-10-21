У кума Путіна серйозні проблеми в Україні

У людей кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука досить серйозні проблеми в Україні із-за розколу в партії «Опозиційна платформа За життя».

Відзначається, що в Оппоплатформе утворилося дві групи: Медведук і Вадим Рабинович проти Сергія Льовочкіна і Юрія Бойка. Вони намагаються знайти точки дотику, але ніяк не можуть прийти до спільного знаменника.

На даний момент ситуація загострилася, оскільки в неї вже втрутилися Генпрокуратура, Служба безпеки, Держбюро розслідувань, НАПК, НАБУ, — всі перераховані зараз зосередилися на партії і людей Медведчука, зокрема.

Відкрито ряд кримінальних справ, серед іншого, постраждав і нардеп Вадим Столар.

Частина з оточення політика вже пішли в Офіс президента і до олігарху Ігорю Коломойському «домовлятися», йдуть «торги»

Дані про це підтверджує і газета «Вести».