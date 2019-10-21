«Покликало небо, яке він так любив»: з’явилися подробиці загибелі екс-міністра на Полтавщині

Колишній міністр аграрної політики України Тарас Кутовий, який розбився на Полтавщині, керуючи вертольотом, в липні 2019 року отримав ліцензію пілота.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив його колишній колега, екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян, підтвердивши трагічну загибель політика.

«У липні отримав ліцензію пілота. Так цим пишався. Він дуже любив літати», – розповів Омелян.

«Він був чудовою людиною. Світлим і розумний. Не показної, а справжній патріот. Як політик завжди пам’ятав про червоні лінії. Він був одним з нас трьох в уряді, з рюкзаками. І сидів по праву руку від мене. Останній раз ми бачилися в березні цього року. Але часто спілкувалися. Його покликало небо, яке він дуже любив. Вічна пам’ять, один Тарас. Плачемо за Тобою. Щирі співчуття родині. Ми з Вами зараз у Вашому горі», – написав він.

Пост із співчуттями з’явився і на сторінці колишнього віце-прем’єр-міністра України Павла Розенка. «Трагічно загинув Тарас Кутовий. Спочивай з миром, друже», – написав він.