На Закарпатті зафіксовано випадок дифтерії

Дифтерією захворів студент медичного факультету місцевого університету. У Закарпатській області з необхідних 95% 48% людей отримали необхідні щеплення.

В Ужгороді зареєстрували випадок захворювання на дифтерію. Про це повідомляє Радіо Свобода у понеділок, 21 жовтня.

«В Ужгороді діагностували випадок захворювання на дифтерію. Хворобу виявили у студента 5-го курсу медичного факультету №2 (навчаються студенти-іноземці) Ужгородського національного університету», — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що хлопець звернувся до лікаря 11 жовтня, а 17 жовтня захворювання підтвердили за результатами дослідження у бактеріологічній лабораторії.

«При обстеженні цього пацієнта була висіяна бактерія дифтерії, нетоксичний штам. Хлопець скаржився на підвищення температури, біль у горлі і біль у м’язах. Зараз він перебуває в обласній інфекційній лікарні, отримує лікування. Ми почали обстеження імунного статусу всіх студентів, які навчаються на його курсі. Здійснюємо низку протиепідемічних заходів», — заявила в. о. директора департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОДА Єлизавета Біров.

Повідомляється, що стан хворого задовільний, патологічних змін немає.

«Цей штам дифтерії не токсичний і не викликає змін в організмі, як справжній токсичний штам дифтерійної палички», — пояснив директор Обласної клінічної інфекційної лікарні Михайло Поляк.

Зазначено, що останні випадки захворювання на дифтерію в Ужгороді було зафіксовано в 2010 році, на Закарпатті — в 2011-м. За 9 місяців цього року на Закарпатті від дифтерії отримали планові щеплення 48% населення при необхідних 95%.

Також повідомляється, що медики оглянули 70 студентів внз, які могли контактувати з хворим. У 44 студентів відібрали матеріал для аналізів.