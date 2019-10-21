Впав майже у двір: подробиці загибелі Кутового

Місце падіння вертольота зараз оточили поліцейські. Завтра очікується приїзд експертів з Києва.

Вертоліт з екс-міністром аграрної промисловості Тарасом Кутовим впав і розбився на території приватного домоволодіння. Про це заявив начальник поліції Полтавської області Андрій Замахин в коментарі Уніан.

«Все сталося в селі Тарасенкове Оржицького району. Впав вертоліт, в результаті чого загинув колишній міністр агрополітики і продовольства Тарас Кутовий, впав практично у двір до людей. Сам Кутовий раніше користувався цим вертольотом. Місце трагедії ми оточили і завтра очікуємо приїзду експертів з Києва», — сказав Замахин.



