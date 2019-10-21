Аеропорт Бориспіль припинив роботу через аміаку

Аеропорт призупинив роботу терміналів з-за обробки довколишніх полів амиаковместительными речовинами.

Аеропорт Бориспіль призупинив роботу терміналів з-за летючих шкідливих речовин, распространненых під час обробки полів. Про це повідомляє прес-службу аеропорту.

За інформацією прес-служби аеропорту, у зв’язку з обробкою полів у зоні діяльності аеропорту і навколишньої місцевості амиаковместительными речовинами, за попередніми оцінками, відбулося вивільнення летючих шкідливих речовин.

«В даний час в аеропорту Бориспіль працює комісія Державної служби України з надзвичайних ситуацій. До отримання висновків за результатами її роботи обслуговування в терміналах аеропорту призупинено», — йдеться в повідомленні.

В аеропорту також пообіцяли найближчим часом оновити інформацію, а також закликали пасажирів стежити за розкладом на онлайн табло.