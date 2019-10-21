У відділення поліції В Одесі увірвався озброєний ножем іноземець

Правоохоронці роззброїли і втихомирили чоловіка. На місце події викликано перекладач і медики.

У Приморський відділ поліції, який розташований в центрі Одеси, увірвався іноземець, озброєний ножем. Як повідомили УНІАН в зазначеному відділі поліції, інцидент стався ввечері в понеділок, 21 жовтня.

За словами співробітника поліції, темношкірий чоловік, у руках якого був кухонний ніж, в приміщенні поліції кричав англійською мовою, кидався на людей, розмахував ножем і пр. Правоохоронці роззброїли і втихомирили чоловіка. На місце події викликано перекладач і медики.

В даний час встановлюється особа чоловіка, причини його поведінки. Як зазначив співробітник відділу, медики встановлюють його морально-психічний стан. Залежно від цього та інших обставин, що трапилося буде дана правова кваліфікація.