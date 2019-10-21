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У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП

21.10.2019

В результаті аварії п’ятеро пасажирів отримали травми різної тяжкості. Всього в автобусі перебувало 46 українців.

У Румунії біля міста Бранешть в повіті Галац сталася аварія за участю автобуса, в якому з Греції до Одеси їхали 46 українців. Це сталося в неділю, 20 жовтня, повідомляє Mediafax.
 
Транспортний засіб занесло у відбійник і в стовп, після чого перекинулося. За попередніми даними, в результаті ДТП постраждали п’ять осіб.
 
Місцеві правоохоронці уточнили, що водій не перевищував швидкості. За їх версією, причиною аварії стала волога і туманна погода. На місце ДТП прибули екстрені служби.

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