Сенцов збирається створити правозахисну організацію і збирати гроші під своє ім’я

Український режисер Олег Сенцов збирається створити правозахисну громадську організацію, яка буде збирати гроші під його ім’я.

«Сьогодні я прийняв рішення про створення громадської організації. Буду займатися досить широким спектром суспільної праці, правозахисної. Можливо, буде створено окремий фонд для фінансування організації. Може, я навіть назву його своїм ім’ям, щоб під своє ім’я брати гроші», — сказав Сенцов після церемонії вручення йому премії Ukrainian ID Awards в понеділок у Києві.

За його словами, назви організації ще немає.

Сенцов підкреслив, що не збирається займатися політикою. «Я вже не раз заявляв, що про політичну кар’єру … питання не вирішене. З громадською діяльністю вирішене», — сказав режисер.

У 2014 році Сенцов був затриманий в Криму і звинувачений у створенні на території півострова терористичного співтовариства. Суд у Ростові-на-Дону в серпні 2015 року засудив його до 20 років колонії суворого режиму.