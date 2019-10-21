Якість повітря відповідає нормам: аеропорт Бориспіль відновив роботу після зупинки.

Аеропорт Бориспіль під Києвом відновив свою роботу після зупинки з-за викиду шкідливих речовин з вмістом аміаку — рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій (Держнс) кажуть, що якість повітря відповідає допустимим нормам. Про це йдеться на сторінці аеропорту в соцмережі Facebook.

«За результатами висновків фахівців Держнс в аеропорту Бориспіль повідомляємо, що якість повітря відповідає допустимим нормам. Діяльність аеропорту відновлено. Аеропорт «Бориспіль» працює в штатному режимі», — заявили в прес-службі.

Відзначимо, із-за припинення аеропорту відбулися затримки з відправленнями, пасажири в коментарях скаржаться на незручності.

Також очевидці на сторінці аеропорту повідомляють, що двох співробітниць аеропорту забрала «швидка». І причиною НП нібито стала цистерна з хімічними речовинами на території аеропорту.