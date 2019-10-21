Справи Майдану: у Генпрокуратурі створили спецдепартамент

У новий департамент, який займається справами Майдану, увійшли три відділи. Наказ про створення підрозділу підписав Руслан Рябошапка.

Генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про створення в Генпрокуратурі нового департаменту, який буде займатися справами про злочини проти учасників Майдану. Про це повідомила прес-служба прокуратури у понеділок, 21 жовтня.

Новий підрозділ отримало назву Департамент процесуального керівництва у кримінальних проваджень про злочини, вчинених у зв’язку з масовими протестами в 2013-2014 роках. До його складу увійдуть три відділи.

У Генпрокуратурі додали, що в структурі департаменту, що відповідає за керівництво розслідуванням справ, підслідних ДБР, було ліквідовано управління організації та процесуального керівництва у кримінальних справах про злочини спецкатегории.

«Діяльність департаменту буде зосереджена на процесуальне керівництво у процесах про злочини, скоєні під час Революції Гідності», — пояснили в прокуратурі.