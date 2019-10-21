Нетаньягу припинив спроби сформувати новий уряд Ізраїлю

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявивши про відмову від спроб створити новий уряд після того, як йому не вдалося сформувати коаліцію за результатами парламентських виборів.

Нетаньягу, який очолює праву партію «Лікуд», заявив, що повертає мандат президента Ізраїлю Реувену Рівліну, – передає Радіо Свобода.

За словами самого Рівліна, тепер він проведе консультації з представниками різних політичних партій і повідомить їм про свій намір доручити створення нового уряду опоненту Нетаньягу Бені Ґантцу. Заява Рівліна пролунала після другої упродовж тижня зустрічі з Нетаньягу та лідером центристської «Синьо-білої» партії Бені Ґатцом.

Вибори до ізраїльського парламенту (Кнесету) відбулися 17 вересня. Партія «Лікуд» здобули 31 місце в парламенті, «Синьо-білі» – 33. Всього в Кнесеті 120 місць, тому жодна політична сила не може сформувати уряд самостійно.