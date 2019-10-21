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Антоніна Гапченко, Соломія і Віктор: кого залишив загиблий екс-міністр Тарас Кутовий

21.10.2019

У колишнього міністра аграрної політики Тараса Кутового, який 21 жовтня насмерть розбився в Полтавській області, залишилася дружина Антоніна Гапченко і двоє дітей.

Наголошується, що для Тараса це був вже другий шлюб, від першого у нього залишилася прекрасна донька 2007 року народження по імені Соломія. Також колишній чиновник встиг обзавестися і сином Віктором.

Згідно з документами, Соломія володіє квартирою площею більш ніж 100 метрів і вартістю майже 650 тисяч гривень.

Про першу дружину в мережі практично немає даних, зате відомо, що друга дружина — Антоніна Гапченко, телеведуча і партнер інвестиційної компанії.

Варто зауважити, що фото дітей Кутового знайти в мережі не вдалося.

Зате активно постить в соцмережах свої фотографії його дружина Антоніна:

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