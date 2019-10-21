Путін у розмові з Макроном знову заявив про вимогах до Києва з саміту Нормандської четвірки

Президент Франції Еммануель Макрон, який говорить про швидке проведення саміту Нормандського формату, зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну, і провів телефонні переговори про Україну і Сирії, повідомив офіційний сайт Кремля.

Президенти детально обговорили обстановку на північному сході Сирії і підкреслили необхідність поважати суверенітет і територіальну цілісність цієї держави.



«Володимир Путін поінформував про вжиті Росією зусиллях по стабілізації ситуації в регіоні, включаючи сприяння встановленню контактів між зацікавленими сторонами та забезпечення інтересів всіх етноконфесійних груп», — йдеться в повідомленні прес-служби президента Росії.

Відзначено важливість початку межсірійского діалогу в рамках Конституційного комітету, який буде скликаний в кінці жовтня в Женеві під егідою ООН.

Путін і Макрон також обмінялися думками щодо ситуації в Україні та наголосили безальтернативність виконання Мінських угод для розв’язання кризи.

«Від Києва потрібна безумовна реалізація всіх домовленостей, досягнутих в «нормандському форматі» та в Контактній групі. Насамперед, це стосується розведення сил і коштів на двох узгоджених ділянках лінії зіткнення біля населених пунктів Золоте і Петровське, а також імплементації в українське законодавство «формули Штайнмайера», — йдеться в повідомленні Кремля.

Російський лідер також наголосив, що черговий саміт в нормандському форматі може відбутися при його ретельної підготовки. Це дозволить виробити нові кроки в рамках виконання Мінських угод, уклали в Кремлі.

Зазначимо, що раніше приблизно теж саме (всі майже слово в слово) Путін сказав у розмові з Меркель.