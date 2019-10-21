«Слуга народу» Ткаченко живе на віллі в заповідній частині Києва

У власності нардепа президентської фракції «Слуга народу» Олександра Ткаченка знаходиться особняк, розташований на Трухановому острові. Останній – заповідна зона Києва. Про це на своєму Yоtube-каналі повідомив активіст Ярослав Бондаренко.

За його словами, Ткаченко не зареєстрував віллу, але проживає там. Екс-директор холдингу 1+1, претендуючи на посаду голови КМДА подав 7 жовтня декларацію, в якій нерухомість на березі Дніпра не вказана. Між тим, будинок знаходиться в рекреаційній зоні і перекриває вільний прохід громадян до річки, що заборонено.

Всі звинувачення в свою адресу Ткаченко відкидає. У коментарі для Цензор.НЕМАЄ заяву Бондаренко назвав «повною нісенітницею і домислами».

«Я неодноразово бував на Трухановому острові, займався спортом. Місце чудове, тому в цьому році ми з дружиною зняли на літній період там будинок. Договір оренди підписали на півроку ще в травні», — сказав він.