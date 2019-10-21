“Няш-мяш” Поклонської відмовилися видавати візу для поїздки в Японію

Екс-“прокурор” окупованого Криму і депутат Держдуми РФ Наталія Поклонська не потрапила до Японії з-за відмови міністерства закордонних справ видати їй візу. Деякі джерела стверджують, що вона хотіла зустрітися з Зеленським.

За словами Поклонської, їй невідома причина відмови, так як міністерство закордонних справ Японії “взагалі ніяк” його не аргументував.

Вона стверджує, що планувала поїхати в Японію “з ознайомчим візитом”.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган прийняв так званих “кримських народних депутатів російської Державної думи” Наталію Поклонскую і Руслана Бельбеку.