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П’яний кримчанин згвалтував семирічну сусідку

22.10.2019

Зловмисник затягнув жертву в лісосмугу і поглумився над нею. Педофіл затриманий і поміщений під варту.

У Нижньогірському районі анексованого Криму п’яний чоловік зґвалтував 7-річну дівчинку. Про це повідомляють місцеві «правоохоронці».
 
Підозрюваний у скоєнні злочину затриманий і поміщений під варту.
 
Встановлено, що увечері дівчинка разом з молодшим братом гуляла на вулиці в одному з населених пунктів Нижньогірського району. До дитини підійшов нетверезий сусід і силоміць забрав у лісосмугу, де вчинив стосовно згвалтування неповнолітньої.
 
Медиками дитині надана вся необхідна допомога.
 
«В короткі терміни зловмисник був затриманий в даний час йому вже пред’явлено звинувачення. За клопотанням слідства судом він укладений під варту», – йдеться в повідомленні.
 
Гвалтівнику інкримінується вчинення злочину згвалтування потерпілої, яка не досягла 14-річного віку.

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