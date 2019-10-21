П’яний кримчанин згвалтував семирічну сусідку

Зловмисник затягнув жертву в лісосмугу і поглумився над нею. Педофіл затриманий і поміщений під варту.

У Нижньогірському районі анексованого Криму п’яний чоловік зґвалтував 7-річну дівчинку. Про це повідомляють місцеві «правоохоронці».



Підозрюваний у скоєнні злочину затриманий і поміщений під варту.



Встановлено, що увечері дівчинка разом з молодшим братом гуляла на вулиці в одному з населених пунктів Нижньогірського району. До дитини підійшов нетверезий сусід і силоміць забрав у лісосмугу, де вчинив стосовно згвалтування неповнолітньої.



Медиками дитині надана вся необхідна допомога.



«В короткі терміни зловмисник був затриманий в даний час йому вже пред’явлено звинувачення. За клопотанням слідства судом він укладений під варту», – йдеться в повідомленні.



Гвалтівнику інкримінується вчинення злочину згвалтування потерпілої, яка не досягла 14-річного віку.