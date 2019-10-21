Трамп попередив, що хоче миру, але готовий розпочати війну з Іраном

Президент США Дональд Трамп не хоче, щоб його країна вела війну з ким би то не було, але при цьому готовий жорстко відповісти Ірану, якщо в цьому буде необхідність.

«Якщо Іран зробить деякі речі, то ми вдаримо його так, як ніколи раніше», — заявив Трамп журналістам у понеділок у Вашингтоні.

Він запевнив, що не хоче воєн у світі. «Проте може так статися, що нам доведеться воювати», — попередив він.

Говорячи про те, як можна вплинути на країни, не застосовуючи зброї, Трамп нагадав про здібності США чинити потужний вплив на економіки інших держав.

Президент пояснив, що не хоче втягувати США до війни, так як повернення військових США додому з далеких країн — одне з його ключових передвиборних обіцянок.

«Одна з найжахливіших речей, які мені доводиться робити — це писати листи батькам (загиблих військовослужбовців — Ред.)», — розповів Трамп. «Я повинен повідомити їм, що їх дитина був убитий на Близькому Сході, причому — незрозуміло заради чого він там віддав життя», — додав він.

«Іноді настає час для того, щоб воювати. Але буває і час, коли треба діяти розумно, а не воювати», — сказав Трамп.