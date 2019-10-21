Нові подробиці загадкової смерті під Києвом. Затримані зізналися у викраденні, але не у вбивстві жінки

Підозрювані у жорстокому вбивстві жінки чоловіки проведуть два місяці під вартою.

Такий запобіжний захід суд обрав екс-чоловіка та його спільнику, яких підозрюють у жорстокому вбивстві жінки, передає ТСН.

«Вони викрали її, щоб отримати гроші і машину і навіть зізналися в цьому, але обидва в один голос стверджують, що дівчину не вбивали», — розповідається в сюжеті.

Як з’ясували слідчі, дівчину вбили з особливою жорстокістю — били битою і лопатою.

Колишній чоловік жінки говорить, що до викрадення причетна, але сидів у машині.

«Викрали, щоб поговорити, про її борг, Олегу (співучаснику, — Ред.), не мені. Я не мав ніякого інтересу», — каже в суді колишній чоловік вбитої.

Правда сусіди кажуть у тому, що екс-чоловік міг скоїти вбивство: «Він жорстоко бив її, постійно».

Нагадаємо, у Києві були затримані підозрювані у вбивстві 44-річної жінки, яка зникла 15 жовтня, а пізніше була знайдена мертвою в лісопосадці. Затриманими виявилися її колишній чоловік і його приятель.