Подвійні стандарти: МЗС Німеччини проти визнання Голодомору геноцидом українців

Міністерство закордонних справ Німеччини рекомендує відхилити петицію про визнання Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом українського народу.

Відзначається, що відповідна петиція на сайті Бундестагу, яку зареєстрували в травні 2019, набрала 56 тис. підписів і тепер повинна бути розглянута. За словами депутата від правлячого Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Арнольда Фаатца, з-за позиції МЗС Німеччини, парламент, швидше за все, відхилить петицію.

«МЗС хоче, щоб петицію відхилили з обґрунтуванням, що поняття геноцид не було визначено до 1951 року. На мою думку, цей аргумент дуже технократичний. Те ж саме стосується й іншого аргументу – що, крім українців, цей штучно влаштований голод призвів і до інших жертв, зокрема, в Росії, на Кавказі. Цей аргумент, на мою думку, так само більше схожий на відмовку», – сказав Фаатц.

За його словами, подібна аргументація несе загрозу для внутрішньополітичної ситуації Німеччини, оскільки дає привід місцевим праворадикалам заперечувати Голокост.

«Вона (аргументація – ред.) суперечить тій оцінці, яку ми сьогодні даємо протиправним діям режиму націонал-соціалістів у Німеччині. Адже тоді незабаром нацисти почнуть вимагати, щоб гітлерівський геноцид…відповідним чином переоцінили. Адже це так само сталося до 1951 року», – сказав депутат.

Він нагадав, що це не перша спроба німецького парламенту визнати Голодомор геноцидом. Однак минулого разу МЗС відреагував схожим чином.

«Очевидно, ніхто не хоче створювати нові теми для конфронтації з Росією. Тим більше, багато держав вже висловилися про те, як вони дивляться на Голодомор, а саме: що це був геноцид. І зрозуміло, що голос Німеччини в цьому контексті мав би істотну вагу», – заявив Фаатц.