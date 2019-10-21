Сценаристи «Кварталу 95» не намагалися вкласти чіткий посил ще більше ненавидіти Гонтареву, – гуморист

Сценаристи студії «Квартал 95» явно не малі на меті посилити ненавість до екс-голови НБУ Валерії Гонтаревої своїм виступом.

Таку думку в ефірі програми «Нині вже» на Hromаdske висловив актор та сценарист гумористичної студії «Мамахохотала» Євген Янович.

«Швидше за все, вони не думали, що це призведе до таких наслідків. Інше питання,чи повинні вони були задумуватися над цим? Так», — сказавши гуморист. Янович також додав, що йому шкода генерального директора Національного хору ім. Верьовки Зеновія Корінця.

«Щоб він не казав, все одно, на цей коментар прийде ще 15 гнівних коментарів. Було прийняте рішення ним брати в цьому участь, їм за це заплатили. Тобто так, це державний хор, але ж вони не виступали безкоштовно, їх не використали просто, я так розумію, що вони отримали за це якісь гроші», — зауважив актор.