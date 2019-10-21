«Чекати не будемо»: подав у відставку голова Київської ОДА залишив антикорупційний подарунок

З 1 листопада всі закупівлі вартістю понад 50 тисяч гривень Київської обласної держадміністрації будуть відбуватися на Prozorro.

Про це у Facebook повідомив голова Київської обласної держадміністрації Михайло Бно-Айріян через добу після того, як написав заяву про відставку.

Примітно, що раніше, за три місяці перебування на посаді, Бно-Айріян публічно не виступав з подібними антикорупційними ініціативами.

«Вчора набули чинності нові зміни в законі про публічні закупівлі, згідно з яким всі закупівлі товарів, послуг і робіт понад 50 тисяч гривень повинні відбуватися на Prozorro», — заявив він.

Бно-Айріян зазначив, що «ця норма вступає в силу через півроку, але ми не будемо чекати».

При цьому він додав, що «ще немає указу про моє звільнення, тому я і вся моя команда продовжуємо працювати над тим, щоб зміни в області стали реальними».

«Ми продовжуємо боротися з корупцією. Все буде дуже-дуже класно«, — заявив голова КОДА.