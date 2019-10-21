«Пабеда» зі смаком ганьби: як росіяни захопили американський мотлох, — Волошин

Цікава і показова історія.

Американські військові в Сирії у районі міста Манбидж залишили один з польових таборів, який відразу ж зайняли представники російської військової поліції і привезли на неї журналістів.

Табір, в якому дислокувалося невелике американське підрозділ (це видно по кількості наметів і тимчасових споруд), росіяни гордо нарекли «американською базою». І журналісти, риючись у смітті, який залишили американці, з гордістю повідомили, що «… військовослужбовці США встигли вивезти лише зброю, боєприпаси і евакуювати техніку. Вони навіть не встигли підпалити базу».

З власного досвіду перебування на американських базах і в польових таборах знаю, що представники армії США не влаштовують пожеж і не знищують таким чином своїх колишніх місць дислокації. Те, що вони залишили кілька старих розкладачок, на яких відпочивала зміна, кодовий замок у дверях кімнати чергового і старий побитий монітор — це для них сміття і непотріб.

Росіяни ж сприймають подібне як «марнотратство», адже у них за втрату такого «майна» «зампотыл» зніме голову. Тому вони ментально не вважають це лахміттям — як і намети, як і саморобні дощаті нари і столи, як і більшість того, що просто залишилося в старому таборі.

Насправді військові США, збираючись покинути цей невеликий табір (як зазначив російський журналіст, на ньому розташовані всього півтора десятка одиниць техніки), в якому перебував, як максимум, американський взвод, забрали все, що було важливо — починаючи з озброєння, спеціальної оснастки, засобів зв’язку і комунікацій і закінчуючи більшістю власних речей.

Але росіяни знайшли і зняли з усіх сторін на відео і фото порожню пляшку від вина і гральні карти, роблячи з цього яскраву картинку в ЗМІ образу американського солдата. Але… і в американській армії, і за кордоном в мусульманській країні на свята трохи «вживають». Уявляєте, скільки б порожніх пляшок від різних алкогольних напоїв знайшли американці, якщо б вони увійшли в покинутий російський табір?.. Це про «обліко морале» кожної нації.

У росіян (і чого гріха таїти — у нас теж), якщо б довелося збиратися і терміново евакуюватися з польового табору, а тим більше військової бази, залишилося б величезну кількість різних робочих паперів («відпрацювання», чернетки, книги, журнали, різна документація, карти-схеми, старі доповіді та повідомлення). Якщо їх не встигають занурити, то намагаються (часто дуже невдало) знищити або спалити. Саме такі недоуничтоженные папери несуть величезну цінність для ворожої розвідки.

Навіть в аналогічному взводном таборі російської армії американці, наприклад, знайшли б чимало такого «паперового сміття». В американців ж виявити подібне дуже важко, і саме тому, що вони не воюють паперами.

Тому розповідати, що військові США терміново і в паніці залишали «базу» — маніпуляція для мешканців «запаребрика». Для них відео з викинутими пляшками репелентів від комах і засобів захисту шкіри (які, до речі, видаються американським солдатам), а також кілька запечатаних компонентів сухпайка — ознака «раптової втечі» (росіяни свого майна … не кидають).

До речі, для американців не представляє великої цінності та побутова техніка і різні системи подачі води та електроенергії. Але в цьому таборі росіяни не знайшли ні кондиціонерів, ні пральних машин, ні електричних плит, ні водопомп, ні генераторів. Тому що навіть таке громіздке майно, яке багато важить, американці вивезли. Тобто мали досить часу і всі можливості.

Влад Волошин