В Україні продовжить дорожчати побутова хімія – економіст

В Україні продовжить дорожчати побутова хімія.

Про це у коментарі повідомив економіст Олег Пендзин.

«Побутова хімія подорожчала на кілька відсотків. Це пов’язано з тим, що на сьогоднішній момент в країну все привозиться або робиться з імпортних інгредієнтів. Швидше за все, мова йде до зростання курсу долара і господа імпортери закладають товар у валютні ризики. По – друге ми очікуємо зростання тарифів на комунальні послуги. Відсоток, який закладається вкрай низький. Порівняно з продуктами, подорожчання побутової хімії не настільки значний»,- сказав О. Пендзин.

За його словами, побутова хімія продовжить рости в ціні.

«Побутова хімія буде рости в ціні точно так само, як буде рости інфляція. В середньому на кілька відсотків», — резюмував О. Пендзин.