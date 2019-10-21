В Одеській області школярі згвалтували 12-річного учня

Жінка добивається покарання для школярів, які зґвалтували її 12-річного сина.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

«П’ять місяців болю, приниження і боротьби за свою дитину. В Одеській області жінка добивається покарання для кривдників свого 12-річного сина. Його зґвалтували, коли він повертався зі школи додому. Потерпілий звинувачує чотирьох учнів свого навчального закладу. Правоохоронці почали розслідування, але досі — жодних результатів», — йдеться в сюжеті.

На місці ймовірного злочину поліція вилучила використані презервативи.