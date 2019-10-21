«Над селом стоїть незрозуміле хмара». Очевидці повідомляють про ситуацію біля аеропорту Бориспіль

Аеропорт Бориспіль закривав свої термінали з-за того, що після обробки полів чимось амиакосодержащим в повітря викинули «летючі шкідливі речовини».

Про це пише шеф-редактор інтернет-видання Thebabel Катерина Коберник на своїй сторінці в Facebook.

«Там (в аеропорту, — Ред.) працювали лікарі, людей не випускали з літаків, але потім різко все відчинили і сказали, що норм. Наш будинок в 25 хвилинах ходьби від аеропорту (5 їзди). Навколо ті самі поля. Ніхто сюди не приїхав, нічого не перевіряє. Над селом стоїть хмара — що це незрозуміло. Повітря смердить чимось дивним. Ви Чорнобилю дивувалися?», — написала вона.