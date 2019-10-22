Розлючені жителі Дніпра штурмом взяли секонд-хенд з дешевим одягом

Натовп жителів Дніпра вломилися в секонд-хенд після того, як в магазин завезли нову партію одягу. В Мережу потрапило відео, як українці б’ються і виламують двері для того, щоб потрапити всередину і швидше придбати речі.

Варто відзначити, що це не перший випадок, коли натовп людей подібним чином потрапляє всередину магазину з недорогої, але вже поношеним одягом. Кожен такий захід супроводжується диким ажіотажем, і не тільки в Дніпрі, але і в інших містах України. Новинне агентство «Харків» розповідало про подібну ситуацію в Миколаєві, коли натовп зніс двері в магазин «Світ секонд-хенду» для того, щоб швидше потрапити всередину.

На сьогоднішньому відео видно, як деяких потенційних покупців буквально перекидывало за поручні, але вони вперто поверталися, як з натовпу кричали «Двері!», просили їх притримати і швидше проходити всередину. Варто зазначити, що жителі Дніпра не жаліли один одного, незалежно від віку і положення вони штовхалися і не думали про взаємоповагу.

Така поведінка українців можна пов’язати з низьким рівнем життя і заробітних плат. Незважаючи на те, що за деякими даними, мінімальна оплата праці в 2019 році збільшилася на 12%, порівняно з 2018 роком, але вона все одно становить близько 4200 гривень, чого недостатньо для комфортного життя протягом місяця. Різні українські ресурси заявляють про середню заробітну плату українців в 10 тисяч гривень – такі гроші, в основному, отримують в Києві. У регіонах, найчастіше, середній дохід становить близько 6-6,5 тисяч гривень.