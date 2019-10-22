Смертельна переправа. На Ямалі ще дві людини провалилися під лід

У Ямальському районі сьогодні під лід провалилися двоє людей. Перший випадок стався на річці Велика Юмба. Чоловік в п’ять ранку вийшов з баржі і не повернувся. Всі його особисті речі залишилися в кабіні кранівника, його колеги по роботі намагалися знайти зниклого самі, але після невдалих спроб в 8 ранку звернулися до співробітників «Ямалспаса». Денис Розборский – заст. начальника Ярсалинского ПСП ЦКУ «Ямалспас»: «Зараз з цього питання відпрацьовує група Ярсалинского рятувального підрозділу в кількості 3 рятувальників на аэроглиссере, проглядається зона ймовірного провалу, якщо, як такої, є». Другий випадок стався на річці Юрібей. Чоловік виїхав на снігоході на лід провалився і потонув. Через півтори години після події, тіло дістали родичі. Допомога співробітників «Ямалспаса» вже не знадобилася. Нагадаємо, в минулу суботу там же, у Ямальському районі, під лід провалилася оленяча упряжка. Загинули три людини, у тому числі двоє дітей. Ще минулого тижня регіональне управління МНС направило листи в усі муніципалітети про заборону виходу та виїзду на лід. Але люди продовжують нехтують заборонами і ризикують своїм життям.