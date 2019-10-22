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Тепер Shell позбавляється від казахстанських активів

22.10.2019

Теперь Shell избавляется от казахстанских активов

Royal Dutch Shell продовжує позбавлятися від активів, які вважає безперспективними. Як повідомила казахстанська компанія PSA, англо-голландська корпорація виходить з проекту розробки родовища Хазар в Казахстані.

“Консорціум NCOC, акціонерами якого є “Казмунайгаз” (16,88% акцій), Shell, ExxonMobil, Total і італійська Eni (за 16,81%), а також китайська CNPC (8,33%) і японська Inpex (7,56%) заявив про відмову від планів освоєння родовища Каламкас-море. При цьому Shell також повідомила влада Казахстану про вихід з проекту розробки родовища Хазар, в якому їй належить 55% акцій”, – йдеться в повідомленні компанії.

“Рішення наших партнерів пов’язано з низькою рентабельністю цих проектів на тлі високих капітальних витрат”, – наводяться в релізі коментар міністерства енергетики Казахстану. Структура Хазар входить в контрактну територію проекту “Перлина”, який на умовах УРП реалізує компанія Caspi Meruerty Operating Company (CMOC). Крім Shell (55%), акціонерами останньої є Казмунайгаз (25%), Оман Ойл (20%).

Каламкас-море входить в одну контрактну територію з родовища Кашаган, що розробляються на умовах УРП консорціумом NCOC. Угода 2018 року між Казахстаном і учасниками Північно-Каспійського проекту з родовища Каламкас-море передбачає, що у разі неподання на затвердження плану його освоєння до кінця жовтня 2019 року, родовище буде добровільно повернуто Казахстану.

“Незабаром має бути розпочата процедура по поверненню прав надрокористування по родовища Каламкас-море у власність держави. По завершенню цього процесу республікою може бути розглянуто питання про залучення інших інвесторів у проект. Нові контракти будуть засновані на поточному податковому законодавстві, а не на умовах угоди про розподіл продукції”, – прокоментували в Міненерго республіки.

“У разі офіційного повідомлення про вихід з родовища Хазар від усіх учасників проекту, аналогічна процедура повернення в держвласність буде проведена і відносно даної ділянки. При цьому витрати на реалізацію проекту, здійснені діючими акціонерами, є невозмещаемыми. Компанія Shell на даний момент інвестувала в реалізацію проекту Хазар близько 900 млн доларів у вигляді геолого-розвідувальних та сейсмічних робіт, буріння оціночних свердловин, і все це буде передано республіці на безоплатній основі”, – зазначили в міністерстві енергетики.

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Нагадаємо, в даний час Shell реалізує програму розпродажу активів, щоб компенсувати фінансові проблеми, що виникли після поглинання BG Group. Нагадаємо, Shell завершила операцію з придбання BG до початку 2016 року. Це поглинання зробило англо-голландську корпорацію одним з найбільших гравців на глобальному ринку скрапленого газу.

Корпорація придбала великі нафтові і газові проекти в Бразилії, Австралії та інших ключових країнах. І тепер Shell змогла сформувати більш ефективну і конкурентоспроможну компанію, яка працює на основі експертних знань корпорації в секторах глибоководного буріння і виробництва СПГ.

Правда, незабаром після поглинання найбільша нафтова компанія Європи вирішила розпродати частину активів BG і заробити на цих продажах 30 млрд доларів. Адже придбання BG за 54 млрд доларів збільшило борг Shell і знизило кредитний рейтинг.

І хоча дане злиття зробило нафтову корпорацію другий за величиною в світі, воно також принесло їй тягар у вигляді високовитратних проектів у британському секторі Північного моря. А чистий борг корпорації збільшився до 70 млрд доларів. В результаті її леверидж – відношення чистого боргу до сукупного капіталу збільшився з 14% до 26%.

 

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