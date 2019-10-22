Употребление этого продукта снижает риск инсульта на 26%

Мировые ученые доказали, что употребление яиц в действительности является эффективной мерой по предотвращению инсульта.

Более того, те, кто регулярно едят яйца, отличаются более крепким сердцем. Для здорового сердца необходимо употреблять всего по одному яйцу в день. Так, риск возникновения инсульта снижается на 26%.

Чтобы прийти к таким выводам, ученые проанализировали более 500 тысяч человек возрастом от 30 до 79 лет за период с 2004 по 2008 года с Китая.

Из этих полумиллиона человек были отобраны около 420 тысяч людей, которые не болели раком, у них было здоровое сердце и не было сахарного диабета. За ними велось наблюдение в течение 9 лет.

Спустя указанный промежуток времени медики сравнили состояние здоровья респондентов и исследование показало, что употребление яиц благоприятно поспособствовало их здоровью. Они оказались гораздо лучше защищены от риска возникновения инсульта и инфаркта.

Исследователи заявили, что у любителей яиц на 26% ниже риск возникновения геморрагического инсульта и на 28% ниже смертность от него, а также на 18% меньше риск других сердечно-сосудистых заболеваний. Риск развития ишемической болезни сердца у них оказался понижен на 12% по сравнению с участниками, которые почти никогда не ели яйца.