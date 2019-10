Принц Гарри впервые прокомментировал вражду с братом

Внук Елизаветы II отметил, что у него с братом бывали сложные времена.

Слухи о непростых отношениях в королевской семье между принцем Гарри и принцем Уильямом появились в прессе уже давно. Поговаривают, что братья повздорили из-за вражды своих супруг – герцогинь Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Ранее представители королевской семьи не комментировали размолвки в семье, но теперь принц Гарри решил расставить все точки над «і», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

О своих отношениях со старшим братом внук королевы Елизаветы II рассказал в документальном фильме «Гарри и Меган: африканское путешествие», который вышел на британском канале ITV.

«Неизбежно случается всякое. Но мы братья и всегда будем братьями. Конечно, сейчас у нас разные пути. Но я всегда буду рядом с ним и знаю, что он всегда будет рядом со мной. Мы не видимся так часто, как раньше, потому что мы оба заняты, но я очень его люблю. Как у братьев, у нас бывают хорошие и плохие дни», – заявил супруг Меган Маркл.

Отметим, что в прессе писали, мол, принц Уильям не одобрил выбор младшего брата и поэтому у них произошел конфликт. Более того, поговаривают, что и Кейт Миддлтон недолюбливает Меган Маркл из-за ее непростого характера.

