Украинка завоевала титул «Принцесса мира»

Теперь девочка готовится к конкурсу «Мини-мисс мира 2020»

В международном конкурсе красоты «Принцесса мира 2019», который проходил в Турции, победила Валерия Воробьева – шестилетняя украинка из Херсона.

Мама девочки Светлана Воробьева говорит, что в июне Лера получила гран-при в конкурсе «Принцесса Европы», который проходил в Коблево. После чего девочку пригласили на «Принцессу мира» в Кушадасы.

В этом году в конкурсе с тридцатилетней историей принимали участие маленькие красотки из 35-ти стран.

В Турции девочка с мамой провела две недели, во время которых нашла много друзей из разных стран мира.

Моделлингом Лера стала заниматься год назад. Все началось с дефиле в детском садике. А потом был конкурс «Принцесса Херсонщины», в котором девочка получила первое место.

После победы в Турции Леру пригласили на конкурс «Мини-мисс мира 2020».

: segodnya.ua