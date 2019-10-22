7 звичок, через які утворюється жир на животі

Навіть якщо ви не переїдайте і регулярно займаєтеся спортом, ви все одно можете зіткнутися з проблемою ожиріння.

Жир, що утворюється в області живота, є найбільш небезпечним видом жиру, так як він обволікає внутрішні органи і істотно підвищує ризик серцево-судинних захворювань, діабету та інших серйозних недуг. На жаль, деякі звички можуть істотно збільшити шанси на збільшення животика, а також перешкодити спробам його зігнати.

Проводити занадто багато часу в соціальних мережах

Чим більше у вас друзів і передплатників в інстаграмі або фейсбуці і чим більше часу ви проводите, спостерігаючи за їх життям, тим вищі ваші шанси набрати вагу. Причому не має ніякого значення, чи розглядаєте ви фотографії моделей з ідеальною фігурою або звичайних людей з нормальною вагою: в першому випадку великі шанси отримати розлад харчової поведінки, а в другому – просто махнути рукою на фітнес і здорове харчування «за компанію». Вимикайте телефон і йдіть гуляти!

Пити багато соків

На жаль, дієтологи давно не вважають соки, в тому числі свіжовичавлені, не тільки корисними, але й безпечними: регулярне вживання соків і смузі істотно підвищує ризик серцево-судинних захворювань і допомагає накопичувати вісцеральний жир. вся справа у фруктовому цукрі: коли ми з’їдаємо яблуко або апельсин цілком, ми разом з фруктозою отримуємо клітковину, яка регулює швидкість, з якою цукор потрапляє в кров, і його кількість. А ось у випадку з соком або смузі ми отримуємо тільки цукор.

Займатися спортом час від часу

Сидячий спосіб життя завдає здоров’ю такої ж шкоди, як активне куріння і вживання великих доз алкоголю, причому руйнівний вплив на організм починається вже через два тижні. Хоча б 150 хвилин аеробного навантаження в тиждень – ось той необхідний мінімум, який захистить талію від зайвого жиру, а серце – від підвищених і небезпечних навантажень.

Відмовлятися від молочних продуктів

Ще одна причина утворення жиру в області живота – недостатньо активна робота кишечника. Найчастіше є виною тому – недолік корисних бактерій, які допомагають регулювати травлення і підтримувати здоровий метаболізм. А найпростіший спосіб отримувати достатню кількість корисних бактерій – вживати багато молочних продуктів.

Не дотримуватися режиму харчування

Якщо ви їсте час від часу, то голодуючи, то переїдаєте, то рано чи пізно вам доведеться зіштовхнутися з проблемою зайвого жиру на талії. По-перше, в такій ситуації організм відчуває стрес і вважає за краще запасати енергію, а не витрачати її. А, по-друге, нерегулярне харчування часто є нездоровим: на бігу ми частіше їмо жирну їжу, перенасичену легкими вуглеводами і цукром. Не найкращий вибір!

Вживаєте багато смаженої їжі

Картопля фрі, чіпси та інші страви, приготовані з використанням великої кількості смаженої олії або жиру – найвірніший спосіб заробити ожиріння. При виготовленні страв у фритюрі найчастіше використовуються небезпечні для здоров’я транс-жири, які майже миттєво вбираються і потрапляють в кров. Якщо вже ви жити не можете без смаженої їжі, їжте її з овочами: клітковина допоможе травленню і обміну речовин.

Мало овочів в раціоні

Хочете позбутися від живота? Починайте кожну трапезу з порції овочів – свіжих або приготовлених на пару. По-перше, клітковина корисна для травлення і регулювання рівня цукру в крові, по-друге, овочі заповнять шлунок і ви з’їсте менше, залишаючись при цьому ситими, а, по-третє, овочі – це дуже, дуже корисно для здоров’я.