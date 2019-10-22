Синоптики рассказали, когда ждать заморозков: погода, карта

По прогнозам Укргидрометцентра, в конце октября и начало ноября ожидаются ночные заморозки

В Киеве 22 октября и в ближайшие дни будет без осадков, туман, дневная температура воздуха около +20 градусов, в туманах ожидается + 13 + 18 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, существенное похолодание в Украине предполагается с 27-28-го октября, до +10, + 14 градусов в течение дня, а с 31 октября-1 ноября температура воздуха поползет к ночным -1, -5 градусов, днем ​​до + 5, + 10 градусов.

На западе будет +22 градусов, севере +18 градусов, востоке +19 градусов, юге +20 градусов.